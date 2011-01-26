Добрый день! Необходимо сверстать сайт под Joomla из PSD. Только главную страницу. жду ваших предложений
- $50HTML-верстка21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Для сайта использован шаблон http://www.bonusthemes.com/demo/joomla25/delicious/index.php Необходимо перерисовать в таком же стиле шапку. Т.к. детский сад называется "Чебурашка", присутствие этого персонажа обязательно. Рассмотрю все идеи и предложения!Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужна небольшая програмка, которая обрабатывает изображение билатеральным фильтром. - Язык С#; - метод - любой; - комментарии в коде обязательны; - интерфейс не имеет особого значения http://techno-new.developer.stack.net/doc/340957.html ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! на недавно работающем сайте, посвященном отдыху и лечению в городе Кисловодске открыли форум. Необходимо создать видимость рабочего форума. Соответственно требуется зарегистрировать себе несколько аккаунтов и провести самим с собой переписку. Сообщений необходимо ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Ищу готовый модуль для Joomla. Техническое задание - стандартное для электронного дневника.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад