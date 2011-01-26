Здравствуйте! на недавно работающем сайте, посвященном отдыху и лечению в городе Кисловодске открыли форум. Необходимо создать видимость рабочего форума. Соответственно требуется зарегистрировать себе несколько аккаунтов и провести самим с собой переписку. Сообщений необходимо ...