nastyaxa

Анастасия nastyaxa

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
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  • Шапка для сайта детского сада

    $50

    Для сайта использован шаблон http://www.bonusthemes.com/demo/joomla25/delicious/index.php Необходимо перерисовать в таком же стиле шапку. Т.к. детский сад называется "Чебурашка", присутствие этого персонажа обязательно. Рассмотрю все идеи и предложения!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • C# - программа обработки изображения

    Нужна небольшая програмка, которая обрабатывает изображение билатеральным фильтром. - Язык С#; - метод - любой; - комментарии в коде обязательны; - интерфейс не имеет особого значения http://techno-new.developer.stack.net/doc/340957.html ...

    HTML
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Заполнить новый форум

    Здравствуйте! на недавно работающем сайте, посвященном отдыху и лечению в городе Кисловодске открыли форум. Необходимо создать видимость рабочего форума. Соответственно требуется зарегистрировать себе несколько аккаунтов и провести самим с собой переписку. Сообщений необходимо ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

shytnik_igor
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
11 лет назад
C# - программа обработки изображения
HTML
Было приятно сотрудничать, рекомендую!!!
Сотрудничеством я осталась довольна! Получила именно то, что и заказывала с первого раза. Программа написана грамотно и понятно. Так же порадовала оперативность выполнения работы. Большое спасибо!!!!!
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freelancer7
31 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Шапка для сайта детского сада
чёткое тз. своевременная оплата. всегда на связи
Большое спасибо Александру за выполненную работу! Выполнил работу оперативно, качественно, недорого, а самое главное - учел все пожелания и просьбы! Всегда на связи! Рекомендую к сотрудничеству!
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