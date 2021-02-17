Написание университетских работ по специальности "финансы" и текстов различной тематики

1. Написание рефератов, расчётно-графических и курсовых работ по специальности "Финансы", а именно:

- Политэкономия, микроэкономика, макроэкономика

- Финансовая эконометрика, оптимизационные методы и модели

- Финансы предприятия

- Страховой менеджмент

- Анализ банковской деятельности

- Финансовый анализ и т.д.

2. Художественные тексты

- Рассказы: короткие (до 5000 зн.), средние (от 5000 до 15000 зн.), длинные (от 15000 зн.)

- Чётко спланированный сюжет на основе идеи

- Упор на эмоциональность, реалистичность, чувственность

- Грамотно прописанные персонажи

3. Написание текстов для instagram, telegram, facebook в виде оформления к фото/видео

- Лаконичные и не клишированные фразы

- Возможность раскрыть чувства и переживания

- Отсутствие нагромождений

- Легкость в восприятии информации