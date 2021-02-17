1. Написание рефератов, расчётно-графических и курсовых работ по специальности "Финансы", а именно:
- Политэкономия, микроэкономика, макроэкономика
- Финансовая эконометрика, оптимизационные методы и модели
- Финансы предприятия
- Страховой менеджмент
- Анализ банковской деятельности
- Финансовый анализ и т.д.
2. Художественные тексты
- Рассказы: короткие (до 5000 зн.), средние (от 5000 до 15000 зн.), длинные (от 15000 зн.)
- Чётко спланированный сюжет на основе идеи
- Упор на эмоциональность, реалистичность, чувственность
- Грамотно прописанные персонажи
3. Написание текстов для instagram, telegram, facebook в виде оформления к фото/видео
- Лаконичные и не клишированные фразы
- Возможность раскрыть чувства и переживания
- Отсутствие нагромождений
- Легкость в восприятии информации