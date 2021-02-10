nastypodkopaeva

Анастасия Подкопаева nastypodkopaevanastypodkopaeva
25 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Фотограф, Ретушер
- +380660288043
- [email protected]
- +380660288043
- Город: Киев
- Instagram : @olegovnaa.photo
- Профессиональные навыки
- Репортажная сьемка, портретная сьемка, ню, предметная сьемка, fashion сьемка, beauty сьемка.
- Smm продвижение, настройка таргетинговой рекламы, визуальный ассистент,
- Составление контент плана, анализ профиля, описание стратегии, выявление ЦА
- Опыт работы с большим объемом информации.
- Уверенный пользователь ПК
- Образование
- Пройденый курс визажиста 2012г.
- Фотошкола Эрики Вейс 2012г.
- Киевский национальный университет искуства и культуры (специальность – Фотохудожник). 2014-2019г.
- Изучение направления SMM 2018
- Курс SMM специалиста (we smm school) так же курс Инстаграм маркетинга от (Prodvigator Top)
- Курсы Булавиной Дарьи (Photoshop,Lighdroom)
- КНУКиИ Бакалавр 2019
- Администратор онлайн магазина одежды в Instagram (2014-2016)
- Работа в фотостудии PH-studio (2015-2018)
- Предметная сьемка для магазинов Watson, METRO (2019) 6 месяцев
- Предметная фотосьемка косметики Moil (с июня 2019 и по сей день)
- Продвижение профиля газового СТО с нуля (с апреля 2020)
- Частные комерчиские сьемки ( с 2014- по сей день)
- Отдельные заказы на контент планы и настройку рекламы Inst/FB
- Продвижение профиля натуральной косметики (с февраля 2020)