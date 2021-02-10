nastypodkopaeva

Анастасия Подкопаева nastypodkopaeva

 
25 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Фотограф, Ретушер

Портфолио

[email protected]

  • +380660288043
ПОДКОПАЕВА АНАСТАСИЯ
  • [email protected]
  • +380660288043
  • Город: Киев
  • Instagram : @olegovnaa.photo
  • Профессиональные навыки
  • Репортажная сьемка, портретная сьемка, ню, предметная сьемка,  fashion сьемка, beauty сьемка.
  • Smm продвижение, настройка таргетинговой рекламы, визуальный ассистент,
  • Составление контент плана, анализ профиля, описание стратегии, выявление ЦА
  • Опыт работы с большим объемом информации.
  • Уверенный пользователь ПК
  • Образование
  • Пройденый курс визажиста 2012г.
  • Фотошкола  Эрики Вейс 2012г.
  • Киевский национальный университет искуства и культуры (специальность – Фотохудожник). 2014-2019г.
  • Изучение направления SMM 2018
  • Курс SMM специалиста (we smm school) так же курс Инстаграм маркетинга от (Prodvigator Top)
  • Курсы Булавиной Дарьи (Photoshop,Lighdroom)
Диплом/дата окончания
  • КНУКиИ Бакалавр 2019
Опыт работы
  • Администратор онлайн магазина одежды в Instagram (2014-2016)
  • Работа в фотостудии PH-studio (2015-2018)
  • Предметная сьемка для магазинов Watson, METRO (2019) 6 месяцев
  • Предметная фотосьемка косметики Moil (с июня 2019 и по сей день)
  • Продвижение профиля газового СТО с нуля (с апреля 2020)
  • Частные комерчиские сьемки ( с 2014- по сей день)
  • Отдельные заказы на контент планы и настройку рекламы Inst/FB
  • Продвижение профиля натуральной косметики (с февраля 2020)