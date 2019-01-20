nastyshka8

Видеомонтаж, видеодизайн, ретушь фото

Привет, я Настя и я могу смонтировать все, что угодно)! Благодаря моим проф. навыкам умею делать конфетку из любого отснятого материала. Один из моих главных плюсов то что я девушка, а большинство представителей моей профессии мужчины. Девушки отличаются своей утонченностью и чувством стиля, поэтому если вам нужно действительно красивое женственное и динамичное видео, обращайтесь ко мне. Помимо всевозможных эффектов, переходов, музыки и звуков, могу так же настроить цвет, звук, убрать встряску на видео. В общем любые ваши идеи воплотить в жизнь в моих силах. Работаю с Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects. Так же занимаюсь ретушью фото, могу поправить фигуру, убрать недостатки на коже, шлейки от лифчика и всякое такое. Естественно могу просто улучшить внешний вид фото.