Анастасия Бординова nastyushka2603nastyushka2603
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- Иные услуги – индивидуально.
Обычно я подстраиваюсь под своих клиентов. Если это возможно. Т.е. если у вас есть свои предпочтения или вы привыкли работать как-то по-особенному, я стараюсь принять ваш стиль.
Поэтому в этом блоке я напишу то, что я НЕ делаю:
1) Не работаю без предоплаты.
2) Не работаю ночью, по выходным дням и праздникам;
3) Срочные заказы – только с доплатой (сумма зависит от уровня срочности);
Я работаю как ИП, поэтому мы можем заключить официальный договор, если вам будет удобнее, и рассчитываться по безналу.
Со всеми вопросами обращайтесь в личку.