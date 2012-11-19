Копирайтинг

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВАШЕГО САЙТА:

- Подробный анализ контента – от 200 руб./страница;

- Магический копирайтинг – от 300 руб.;

- Грамотная оптимизация – от 240 руб.;

- Аналитические статьи – от 360 руб.;

- Коммерческие предложения – 1200 руб.;

- Правильное редактирование/корректура – от 120 руб.;

- Бьющие в цель одностраничники – 5000 руб.

- Иные услуги – индивидуально.

Обычно я подстраиваюсь под своих клиентов. Если это возможно. Т.е. если у вас есть свои предпочтения или вы привыкли работать как-то по-особенному, я стараюсь принять ваш стиль.

Поэтому в этом блоке я напишу то, что я НЕ делаю:

1) Не работаю без предоплаты.

2) Не работаю ночью, по выходным дням и праздникам;

3) Срочные заказы – только с доплатой (сумма зависит от уровня срочности);

Я работаю как ИП, поэтому мы можем заключить официальный договор, если вам будет удобнее, и рассчитываться по безналу.

Со всеми вопросами обращайтесь в личку.