Я являюсь только начинающий рерайтером , поэтому подчас при выполнении работы возникают некоторые вопросы. Сергей Вдовенко – это мой первый работодатель. Я благодарна Сергею за его терпение и помощь, профессионализм и умение работать с людьми. За весь период совместной деятельности не возникали проблемы по вине заказчика.