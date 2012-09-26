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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
11 лет назад
Приятно работать с ответственным и грамотным рерайтером. Рекомендую!
$1
10 баллов
11 лет назад
Отличные статьи и точное соблюдение сроков. Приятно было работать с Натальей.
$5
10 баллов
11 лет назад
Даже за небольшой период совместного сотрудничества, Наталья оставила о себе впечатление, как об ответственном исполнителе. Все выданные задания были сданы своевременно, выполнены качественно и без замечаний. Сотрудничать с Натальей планирую и далее.
Ответный отзыв
Я являюсь только начинающий рерайтером , поэтому подчас при выполнении работы возникают некоторые вопросы. Сергей Вдовенко – это мой первый работодатель. Я благодарна Сергею за его терпение и помощь, профессионализм и умение работать с людьми. За весь период совместной деятельности не возникали проблемы по вине заказчика.
Копирайтинг
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $1
от 7 дней
нет рейтинга