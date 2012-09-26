nat1422a

Наталья Вершинина nat1422a

 
41 годРоссия/Иркутск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
kseniya_golub
Ксения 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
32 отзыва
$15
10 баллов
11 лет назад
Рерайт с поиском исходников
Приятно работать с ответственным и грамотным рерайтером. Рекомендую!
LaviTa8
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Требуются копирайтеры и рерайтеры
Отличные статьи и точное соблюдение сроков. Приятно было работать с Натальей.
S_project
Сергей 
58 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Рерайт описаний организаций с их офиц. сайтов
Даже за небольшой период совместного сотрудничества, Наталья оставила о себе впечатление, как об ответственном исполнителе. Все выданные задания были сданы своевременно, выполнены качественно и без замечаний. Сотрудничать с Натальей планирую и далее.
Я являюсь только начинающий рерайтером , поэтому подчас при выполнении работы возникают некоторые вопросы. Сергей Вдовенко – это мой первый работодатель. Я благодарна Сергею за его терпение и помощь, профессионализм и умение работать с людьми. За весь период совместной деятельности не возникали проблемы по вине заказчика.
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $1
от 7 дней
нет рейтинга