Обо мне:

Высокий уровень владения английским языком (устный, письменный перевод).

Коммуникабельность, целеустремленность, ответственность, порядочность,

уверенность в себе и собственных силах. Высокая трудоспособность и умение

переключатся между задачами, склонность к командной работе. Оперативная и

хладнокровная реакция в любых форс-мажорных ситуациях.

Знание языков:

Русский и украинский – родные

Английский -свободно

Предыдущие места работы:

07.2010-12.2013 Запорожье , Cupid plc, Support Department

Payment support manager. Поддержка клиентов через тикет систему и онлайн чат. Консультации по функционалу сайтов, всевозможные платежные вопросы (способы оплаты, тарифные планы, выдача рефандов и т.п.). Работа с базой данных.