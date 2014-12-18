Обо мне:
Высокий уровень владения английским языком (устный, письменный перевод).
Коммуникабельность, целеустремленность, ответственность, порядочность,
уверенность в себе и собственных силах. Высокая трудоспособность и умение
переключатся между задачами, склонность к командной работе. Оперативная и
хладнокровная реакция в любых форс-мажорных ситуациях.
Знание языков:
Русский и украинский – родные
Английский -свободно
Предыдущие места работы:
07.2010-12.2013 Запорожье , Cupid plc, Support Department
Payment support manager. Поддержка клиентов через тикет систему и онлайн чат. Консультации по функционалу сайтов, всевозможные платежные вопросы (способы оплаты, тарифные планы, выдача рефандов и т.п.). Работа с базой данных.
Служба поддержки
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