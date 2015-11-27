nata11170

Наталья nata11170

 
30 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Дизайнер-фоторетушер, ретушер.
  • Обработка фотографий (детские портретные и групповые фото)
  • Кадровка, ретушь, цветокоррекция, светокоррекция, монтаж.
  • Работа с большим количеством фотографий.
  • Профессиональное владение графическими программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Сorel Draw,Flash + MS Office.
  • Наличие художественного вкуса и чувства композиции.
  • Осведомленность в текущих тенденциях рекламных концепций и дизайне печатных материалов.
FlashInDesignIllustratorPhotoshop