Дизайнер-фоторетушер, ретушер.
- Обработка фотографий (детские портретные и групповые фото)
- Кадровка, ретушь, цветокоррекция, светокоррекция, монтаж.
- Работа с большим количеством фотографий.
- Профессиональное владение графическими программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Сorel Draw,Flash + MS Office.
- Наличие художественного вкуса и чувства композиции.
- Осведомленность в текущих тенденциях рекламных концепций и дизайне печатных материалов.
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