Перевод с русского на грузинский/грузинского на русский. 100 слов/1$

Любовь – это наркотик.Поначалу возникает эйфория, легкость, чувство полного растворения. На следующий

день тебе хочется еще. Ты пока не успел втянуться, но, хоть ощущения тебе

нравятся, ты уверен, что сможешь в любой момент обойтись без них. Ты думаешь о любимом

существе две минуты и на три часа забываешь о нем. Но постепенно ты привыкаешь

к нему и попадаешь в полную зависимость. И тогда ты думаешь о нем три часа и

забываешь на две минуты. Если его нет рядом, ты испытываешь тоже, что и наркоман, лишь очередной порцией зелья.И в такие минуты, как наркоман, который ради дозы способен пойти на грабеж, на

убийство и на любое унижение, ты готов на все ради любви.

სიყვარული - ნარკოტიკია. დასაწყისშიჩნდება ეიფორია, სიმსუბუქე, გრძნობა მთლად დაშლის. შემდეგ დღეს კიდევ გინდება. შენ

ბოლომდე არ ხარ ჩათრეული, მაგრამ, რასაც შეიგრძნობ ის მოგწონს, დარწმუნებული ხარ, რომ

ნებისმიერ მომენტში შეძლებ მათ გარეშე. ფიქრობ საყვარელ არსებაზე ორი წუთი და სამი

საათით ივიწყებ მის არსებობაზე. მაგრამ თანდათან ეჩვევი მას და ვარდები დამოკიდებულებაში.

და მხოლოდ მაშინ ფიქრობ მასზე სამი საათი და ივიწყებ ორი წუთით. თუ არ არის ის შენს

გვერდით, შენ გრძნობ იგივეს, რასაც ნარკომანი, ყოველი მომდევნო პორციის შემდეგ. და

ასეთ წუთებში, როგორც ნარკომანი/დამოკიდებული ადამიანი, რომელიც დოზისათვის წამსვლელია

ქურდობაზე, მკვლელობაზე ან ნებისმიერ დამცირებაზე, შენ მზად ხარ ყველაფერზე სიყვარულისთვის.