nata883105

журналист, рерайтер, копирайтер

E-mail: [email protected]

Дата рождения: 31.05.1988 (24 года)

Семейное положение: не замужем

Образование

2007-2012 Иркутский Государственный Университет

Факультет филологии и журналистики

Специальность: Журналистика

Опыт работы

Практика: газета «Некоммерческий мир», газета «Копейка», газета «Видео канал».

Профессиональные качества

Обработка информации, поиск информации в Интернете, написание статей, заметок, репортажей, фоторепортажей и интервью.

Иностранные языки и владение компьютером

Уровень владения иностранными языками:

Базовый английский. Изучала на курсах в языковой школе Denis' School, в данное время собираюсь на курсы разговорного.

Базовый немецкий. Изучала на курсах в языковой школе Big Ben.

Владение компьютером и ПО:

Персональный компьютер (опытный пользователь). Windows 9.x, XP, MS Office, Photoshop.

Дополнительная информация

Личные качества:

Коммуникабельность, общительность, ответственность, мобильность, активная жизненная позиция, обучаемость, аккуратность, любознательность, трудолюбие, пунктуальность.

Хобби:

Фотография.