nata883105

E-mail: [email protected]
Дата рождения: 31.05.1988 (24 года)
Семейное положение: не замужем
Образование
2007-2012 Иркутский Государственный Университет
Факультет филологии и журналистики
Специальность: Журналистика
Опыт работы
Практика: газета «Некоммерческий мир», газета «Копейка», газета «Видео канал».
Профессиональные качества
Обработка информации, поиск информации в Интернете, написание статей, заметок, репортажей, фоторепортажей и интервью.
Иностранные языки и владение компьютером
Уровень владения иностранными языками:
Базовый английский. Изучала на курсах в языковой школе Denis' School, в данное время собираюсь на курсы разговорного.
Базовый немецкий. Изучала на курсах в языковой школе Big Ben.
Владение компьютером и ПО:
Персональный компьютер (опытный пользователь). Windows 9.x, XP, MS Office, Photoshop.
Дополнительная информация
Личные качества:
Коммуникабельность, общительность, ответственность, мобильность, активная жизненная позиция, обучаемость, аккуратность, любознательность, трудолюбие, пунктуальность.
Хобби:
Фотография.