nata_berik

Я - профессионал своего дела!
Имею 4-летний опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.
Свободное владение немецким, английским, испанским, французским, польским, украинским и русским языками.
Осуществление письменных переводов, наборе и редактуре текста любой специфики, тематики, направленности и объема, работаю в любом направлении перевода, а также осуществляю переводы с одного иностранного языка на другой; перевод технической, юридической, финансовой, экономической и медицинской литературы, деловой и технической документации, литературных текстов и статей, перевод сайтов, и видио-игр.
Личные качества:Профессионализм,исполнительность,целеустремленность,порядочность,ответственность, аккуратность, творческий подход к работе, желание и готовность совершенствоваться в процессе работы, коммуникабельность, активность, высокая работоспособность.
Выполняю заказы в кратчайшие сроки за приятную цену.
Спасибо за ваше время и внимание.Я надеюсь иметь возможность сотрудничать с вами в ближайшем будущем!