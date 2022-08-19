nata_berik

Помогу Вам в любом деле!)

Я - профессионал своего дела!

Имею 4-летний опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.

Свободное владение немецким, английским, испанским, французским, польским, украинским и русским языками.

Осуществление письменных переводов, наборе и редактуре текста любой специфики, тематики, направленности и объема, работаю в любом направлении перевода, а также осуществляю переводы с одного иностранного языка на другой; перевод технической, юридической, финансовой, экономической и медицинской литературы, деловой и технической документации, литературных текстов и статей, перевод сайтов, и видио-игр.

Личные качества:Профессионализм,исполнительность,целеустремленность,порядочность,ответственность, аккуратность, творческий подход к работе, желание и готовность совершенствоваться в процессе работы, коммуникабельность, активность, высокая работоспособность.

Выполняю заказы в кратчайшие сроки за приятную цену.

Спасибо за ваше время и внимание.Я надеюсь иметь возможность сотрудничать с вами в ближайшем будущем!