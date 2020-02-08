Здравствуйте! Помогу вам с созданием логотипа, фирменного стиля и макетов наружной рекламы.
О себе: исполнительная, люблю свою работу и нахожу в ней вдохновение до сих пор. Выполняю в срок и всегда прислушиваюсь к мнению Заказчика.
Время работы: на связи ежедневно с 09:00 до 20:00 часов.
Рабочие дни: пн - пт. Выходной день: суббота, воскресение.
Связаться со мной можно через Email ([email protected]) или лс. Пожалуйста, сразу озвучивайте тему - это сэкономит ваше и мое время.
Создание фирменных знаков
- Логотипы
- Шрифтовые логотипы ( lettering )
- Бланки
- Флаеры
- Плакаты
- Визитки
- Вывески
- Таблички
- Билборды
1. Я высылаю бриф Заказчику. Заполнение брифа является обязательным для сотрудничества.
2. Соглашение цены и сроков (переписка ведется в рамках сервиса).
3. Выбор исполнителем в тендере.
4. Предоплата 25% от стоимости заказа. Я принимаю оплату через ЯндексДеньги. Комиссию за перевод средств оплачивает Заказчик. Уточняйте пожалуйста, какую комиссию берет ваша платежная система. Предоплата не возвращается. Исключение: отсутствие материалов на рассмотрение к окончанию срока сдачи проекта.
5. В оговоренный срок я высылаю варианты лого, выполненные по всем требованиям ТЗ, на утверждение.
6. Корректировка выбранного лого, утверждение.
7. Доплата, оставшихся 75% от стоимости заказа.
8. Исходники в форматах cdr, ai, eps, png (высылается только один из нескольких вариантов лого, который утвердили и оплатили. Исходники высылаю после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте это, чтобы не было накладок со сроками). Если Заказчик хочет выкупить еще один понравившийся логотип, его стоимость будет 50% от общей суммы проекта.
9. Обязательный отзыв о сотрудничестве. «Правила публикации предложений работы» пункты 5.1., 6.1.—6.3.
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