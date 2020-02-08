Создание лого, фирменного стиля и наружной рекламы

Здравствуйте! Помогу вам с созданием логотипа, фирменного стиля и макетов наружной рекламы.

О себе: исполнительная, люблю свою работу и нахожу в ней вдохновение до сих пор. Выполняю в срок и всегда прислушиваюсь к мнению Заказчика.

Время работы: на связи ежедневно с 09:00 до 20:00 часов.

Рабочие дни: пн - пт. Выходной день: суббота, воскресение.

Связаться со мной можно через Email ( [email protected] ) или лс. Пожалуйста, сразу озвучивайте тему - это сэкономит ваше и мое время.

Создание фирменных знаков

Логотипы

Шрифтовые логотипы ( lettering )

Бланки

Флаеры

Плакаты

Визитки

Вывески

Таблички

Билборды

1. Я высылаю бриф Заказчику. Заполнение брифа является обязательным для сотрудничества.

2. Соглашение цены и сроков (переписка ведется в рамках сервиса).

3. Выбор исполнителем в тендере.

4. Предоплата 25% от стоимости заказа. Я принимаю оплату через ЯндексДеньги. Комиссию за перевод средств оплачивает Заказчик. Уточняйте пожалуйста, какую комиссию берет ваша платежная система. Предоплата не возвращается. Исключение: отсутствие материалов на рассмотрение к окончанию срока сдачи проекта.

5. В оговоренный срок я высылаю варианты лого, выполненные по всем требованиям ТЗ, на утверждение.

6. Корректировка выбранного лого, утверждение.

7. Доплата, оставшихся 75% от стоимости заказа.

8. Исходники в форматах cdr, ai, eps, png (высылается только один из нескольких вариантов лого, который утвердили и оплатили. Исходники высылаю после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте это, чтобы не было накладок со сроками). Если Заказчик хочет выкупить еще один понравившийся логотип, его стоимость будет 50% от общей суммы проекта.

9. Обязательный отзыв о сотрудничестве. «Правила публикации предложений работы» пункты 5.1., 6.1.—6.3.