Дизайн и верстка полиграфии
Дизайнер по полиграфии.
Опыт работы 7 лет.
Все виды макетов - визитки, бланки, листовки, буклеты, каталоги, плакаты, афиши,открытки, приглашения, упаковка, этикетки, брошюры, книги, сувенирная продукция и многое другое.
Подготовка файлов к печати с учетом специфики производства.
Ответственна, внимательна, с чувством вкуса.
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Портфолио
- Финстрой, листовка110 просмотров
- Автокомплекс, рекламные модули для прессы113 просмотров
- DVD-диск к книге "Азбука молодости"112 просмотров
- Азбука молодости, страницы книги113 просмотров
- Азбука молодости, обложка книги141 просмотр