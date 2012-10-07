Дизайн и верстка полиграфии

Дизайнер по полиграфии.

Опыт работы 7 лет.

Все виды макетов - визитки, бланки, листовки, буклеты, каталоги, плакаты, афиши,открытки, приглашения, упаковка, этикетки, брошюры, книги, сувенирная продукция и многое другое.

Подготовка файлов к печати с учетом специфики производства.

Ответственна, внимательна, с чувством вкуса.