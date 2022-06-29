nata_kov-0212

Наталья Ковейша nata_kov-0212

 
36 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Тестирование

Курсы  2022 Образовательный центр ПВТ, IT-Academy Функциональное тестирование ПО 1.      Анализ и тестирование требований; 2.      Способы проектирования эффективных тестов; 3.      Разработка тестов (чек-лист, тест-кейсы) и эстимация; 4.      Поиск и документирование дефектов; 5.      Планирование процесса тестирования (тест план); 6.      Отчётность о результатах тестирования. Проект: Тестирование приложения на эмуляторе CargoDTP (в роли – СуперАналитик). Участвовала в разработке тест плана и отчёта о результатах

тестирования.   О себе Умею работать в команде, усидчивая, ответственная, отзывчивая, вежливая, умею легко

находить контакт с людьми, умею расставлять приоритеты, стараюсь добиваться

поставленных целей, внимательная к деталям, есть стремление к развитию

(двигаться вперёд к новым знаниям и опыту)