nata_kov-0212

Тестирование

Курсы 2022 Образовательный центр ПВТ, IT-Academy Функциональное тестирование ПО 1. Анализ и тестирование требований; 2. Способы проектирования эффективных тестов; 3. Разработка тестов (чек-лист, тест-кейсы) и эстимация; 4. Поиск и документирование дефектов; 5. Планирование процесса тестирования (тест план); 6. Отчётность о результатах тестирования. Проект: Тестирование приложения на эмуляторе CargoDTP (в роли – СуперАналитик). Участвовала в разработке тест плана и отчёта о результатах

тестирования. О себе Умею работать в команде, усидчивая, ответственная, отзывчивая, вежливая, умею легко

находить контакт с людьми, умею расставлять приоритеты, стараюсь добиваться

поставленных целей, внимательная к деталям, есть стремление к развитию

(двигаться вперёд к новым знаниям и опыту)