Наталья Сафронова nata_odonatanata_odonata
32 годаРоссия/Белгород
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
digital art | портеты | иллюстрации
Знаю толк в эстетике не только прекрасного, но и отвратительного.
Если нужно нарисовать иллюстрацию из серии "больше крови богу крови"-- то вам ко мне)
С удовольствием возьмусь за
* Портреты
* Иллюстрации
* Эскизы татуировок
* Этикетки для алкогольной продукции и не только!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Плакат134 просмотра
- Этикетка армянской фруктовой водки165 просмотров
- Дизайн этикетки136 просмотров
- Digital art #1151 просмотр