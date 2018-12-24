digital art | портеты | иллюстрации

Знаю толк в эстетике не только прекрасного, но и отвратительного.

Если нужно нарисовать иллюстрацию из серии "больше крови богу крови"-- то вам ко мне)

С удовольствием возьмусь за

* Портреты

* Иллюстрации

* Эскизы татуировок

* Этикетки для алкогольной продукции и не только!