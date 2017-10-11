Авторские тексты на любые темы!

Пишу авторские, крутые и оригинальные тексты на любые темы за минимальную оплату, так как работаю для:

набора опыта

пополнения портфолио

собственного удовольствия

всеобщего блага :)

О себе: люблю писать стихи, художественные тексты, эссе. Некоторые мои работы можно найти здесь http://www.stihi.ru/avtor/bolkonskayan

Занимаюсь также разработкой сценариев. Буду рада сотрудничеству с интересными проектами :)

Выполняю работу чётко, оперативно, учитывая все ваши пожелания!