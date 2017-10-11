nata_trusova95

Наталья Трусова nata_trusova95

 
28 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Авторские тексты на любые темы!

Пишу авторские, крутые и оригинальные тексты на любые темы за минимальную оплату, так как работаю для:

  • набора опыта
  • пополнения портфолио
  • собственного удовольствия
  • всеобщего блага :)
О себе: люблю писать стихи, художественные тексты, эссе. Некоторые мои работы можно найти здесь http://www.stihi.ru/avtor/bolkonskayan

Занимаюсь также разработкой сценариев. Буду рада сотрудничеству с интересными проектами :)

Выполняю работу чётко, оперативно, учитывая все ваши пожелания! 

Портфолио
Стихи, Песни и Проза
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$3/час
от $3от 23 часов
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