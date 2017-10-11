Наталья Трусова nata_trusova95nata_trusova95
28 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Авторские тексты на любые темы!
Пишу авторские, крутые и оригинальные тексты на любые темы за минимальную оплату, так как работаю для:
- набора опыта
- пополнения портфолио
- собственного удовольствия
- всеобщего блага :)
Занимаюсь также разработкой сценариев. Буду рада сотрудничеству с интересными проектами :)
Выполняю работу чётко, оперативно, учитывая все ваши пожелания!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Примеры моих стихотворений134 просмотра
Стихи, Песни и Проза
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