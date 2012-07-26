nataha198224

Фотография. Рерайт ит копирайт

Качественно и быстро выполню копирайт и рерайт - 100% уникальность. Большой опыт работы в программе Photoshop (более 7 лет). Качественно обрабатываю, восстанавливаю, корректирую и ретуширую фотографии. Могу работать удаленно - постоянный доступ в интернет. Опыт в изготовлении фото на документы. Изготовление коллажей; монтаж . Могу подготовить psd. исходники и шаблоны. Пишите на [email protected]