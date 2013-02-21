Опыт разработки рекламных компаний для интернет-магазинов с тематикой:
-электроника
-ноутбуки
-детская одежда
-детские товары, игрушки
Создание и ведение рекламный компаний в Яндекс.Директ, Google.Adwords.(Стаж 6 лет):
-подбор и сортировка запросов
-составление прогноза
-настройка систем аналитики
-составление текстов объявлений
-запуск рекламной компании
-анализ рекламной компании (в течении 1-3 недель), корректировка настроек рекламной компании.
Составление ТЗ для сайта интернет-магазина.
Написание регламентов работ для сотрудников отдела продаж, склада, логистического отдела.
Составление текстов рекламных объявлений, анонсов продаж, акций, банеров.
Наполнение сайта тематическими статьями с нуля. Написание статей для главной страницы сайта.
Наполнение товарами интернет-магазина с нуля. Написание уникального контента.
Качественный рерайт. Уникальность 98-99%.