Контекстная реклама в Google и Yandex. Контент-менеджер. Рерайт.

Опыт разработки рекламных компаний для интернет-магазинов с тематикой:

-электроника

-ноутбуки

-детская одежда

-детские товары, игрушки

Создание и ведение рекламный компаний в Яндекс.Директ, Google.Adwords.(Стаж 6 лет):

-подбор и сортировка запросов

-составление прогноза

-настройка систем аналитики

-составление текстов объявлений

-запуск рекламной компании

-анализ рекламной компании (в течении 1-3 недель), корректировка настроек рекламной компании.

Составление ТЗ для сайта интернет-магазина.

Написание регламентов работ для сотрудников отдела продаж, склада, логистического отдела.

Составление текстов рекламных объявлений, анонсов продаж, акций, банеров.

Наполнение сайта тематическими статьями с нуля. Написание статей для главной страницы сайта.

Наполнение товарами интернет-магазина с нуля. Написание уникального контента.

Качественный рерайт. Уникальность 98-99%.