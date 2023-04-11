Наталья natakorobetskayanatakorobetskaya
49 летУкраина/Львов
2 года на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
написание статей, рерайт текста, перевод
e-mail: [email protected]
Приветствую Вас на своём аккаунте! Я -Ваш верный сотрудник, помогу в работе с текстами.
Украинский и русский- мои родные языки. Совершенствую знания в английском, немецком, французском. Имею опыт в работе с текстами: редактирование, набор, перевод.
Работаю на результат и за приятную цену.
Буду рада сотрудничеству!
Портфолио
- Секреты стройных людей45 просмотров
- Основы ухода за кожей22 просмотра
- Уход за волосами24 просмотра
- Идеи для маленькой кухни22 просмотра
- Дизайн прихожей19 просмотров
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- Значение воды в нашей жизни23 просмотра
- Витамины и здоровье20 просмотров