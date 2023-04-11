написание статей, рерайт текста, перевод

e-mail: [email protected]

Приветствую Вас на своём аккаунте! Я -Ваш верный сотрудник, помогу в работе с текстами.

Украинский и русский- мои родные языки. Совершенствую знания в английском, немецком, французском. Имею опыт в работе с текстами: редактирование, набор, перевод.

Работаю на результат и за приятную цену.

Буду рада сотрудничеству!