natakurlygina

Наталия Курлыгина natakurlyginanatakurlygina
Специализация и профессиональные навыки
Декорирование, большой опыт работы с ведущими мировыми дизайнерскими компаниями (знание ассортимента, коллекций, имен). Создание и реализация проектов интерьеров в актуальных трендах.
Опыт работы
Дизайнер-фрилансер
Фриланс, (www.n-kurlygina.blogspot.com) Санкт-Петербург,
2 — 10 человек, Строительство, недвижимость, ЖКХ: Проектирование, архитектура, дизайн
ноябрь 2011 — продолжаю работать
Дизайнер
Галерея дизайна "Бултхауп" (Bulthaup), (www.design-gallery.ru) Санкт-Петербург,
101 — 1000 человек, Строительство, недвижимость, ЖКХ: Проектирование, архитектура, дизайн
февраль 2008 — ноябрь 2011
Образование
БИЭПП (Балтийский институт экологии, политики и права)
Высшее, специальное, Санкт-Петербург, 1999 — 2004