natakurlygina

Дизайнер интреьера

Специализация и профессиональные навыки

Декорирование, большой опыт работы с ведущими мировыми дизайнерскими компаниями (знание ассортимента, коллекций, имен). Создание и реализация проектов интерьеров в актуальных трендах.

Опыт работы

Дизайнер-фрилансер

Фриланс, (www.n-kurlygina.blogspot.com) Санкт-Петербург,

2 — 10 человек, Строительство, недвижимость, ЖКХ: Проектирование, архитектура, дизайн

ноябрь 2011 — продолжаю работать

Дизайнер

Галерея дизайна "Бултхауп" (Bulthaup), (www.design-gallery.ru) Санкт-Петербург,

101 — 1000 человек, Строительство, недвижимость, ЖКХ: Проектирование, архитектура, дизайн

февраль 2008 — ноябрь 2011

Образование

БИЭПП (Балтийский институт экологии, политики и права)

Высшее, специальное, Санкт-Петербург, 1999 — 2004