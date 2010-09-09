Образование:
1997-2002г. Одесская Национальная Юридическая Академия Специальность - правовед
2009г. - по настоящий момент - Курсы английского языка TEST
участие в различных семинарах по юридической тематике
Опыт работы:
Февраль 2002-Май 2002г. Помощник юриста в юридической консультации «Легал» г. Одесса
Май 2002г. Практика в Микрофинансовом Банке г. Киев
Октябрь – ноябрь 2002г. Помощник директора Химчистки «БоЭлЛен» г. Одесса
Ноябрь 2002-январь 2007г. Производственно-коммерческая фирма «Цифровые системы связи»ООО (г.Одесса) – старший юрисконсульт:
- составление гражданско-правовых договоров (подряд, аренда, купля-продажа и прочие);
- составление договоров в отрасли телекоммуникаций (абонентские договора, договора с операторами телекоммуникаций);
- претензионно-исковая деятельность;
- работа с абонентами (ответы на жалобы, претензии);
- составление внутренних документов (приказы, служебные записки);
- ведение переговоров с контрагентами.