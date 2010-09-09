natalat

Наталия natalat

 
44 годаМолдова/Кишинев
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Образование:

1997-2002г. Одесская Национальная Юридическая Академия Специальность - правовед

2009г. - по настоящий момент - Курсы английского языка TEST

участие в различных семинарах по юридической тематике

Опыт работы:

Февраль 2002-Май 2002г. Помощник юриста в юридической консультации «Легал» г. Одесса

Май 2002г. Практика в Микрофинансовом Банке г. Киев

Октябрь – ноябрь 2002г. Помощник директора Химчистки «БоЭлЛен» г. Одесса

Ноябрь 2002-январь 2007г. Производственно-коммерческая фирма «Цифровые системы связи»ООО (г.Одесса) – старший юрисконсульт:

- составление гражданско-правовых договоров (подряд, аренда, купля-продажа и прочие);

- составление договоров в отрасли телекоммуникаций (абонентские договора, договора с операторами телекоммуникаций);

- претензионно-исковая деятельность;

- работа с абонентами (ответы на жалобы, претензии);

- составление внутренних документов (приказы, служебные записки);

- ведение переговоров с контрагентами.

Юридические услуги
нет отзывов
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