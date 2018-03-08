Рерайт, набор текста с любых источников. Внимательность и аккуратность в выполнении любого заказа обещаю.

Выполню любой заказ качественно и в срок.

Так как я только начинаю свою работу на этом портале, то отзывы заказчиков и удовлетворение от хорошо выполненной работы для меня на первом месте. Оплату и сроки готова обсудить, как и тонкости работы.

Возьмусь за рерайт любых статей, любого объема.

Набор текста с любых источников: рукописных, печатных, фото, аудио- и видеофайлов.

Мой e-mail: [email protected]

Буду рада сотрудничеству! :)