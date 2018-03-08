Рерайт, набор текста с любых источников. Внимательность и аккуратность в выполнении любого заказа обещаю.
Выполню любой заказ качественно и в срок.
Так как я только начинаю свою работу на этом портале, то отзывы заказчиков и удовлетворение от хорошо выполненной работы для меня на первом месте. Оплату и сроки готова обсудить, как и тонкости работы.
Возьмусь за рерайт любых статей, любого объема.
Набор текста с любых источников: рукописных, печатных, фото, аудио- и видеофайлов.
Мой e-mail: [email protected]
Буду рада сотрудничеству! :)
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