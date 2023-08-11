natali-home

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ.
Кваліфіковані консультації; складення позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг; складання заяв, звернень до установ та організацій, тощо
з питань сімейного законодавства.
- Реєстрація шлюбу, у тому числі з іноземцями;
- Розірвання шлюбу;
- Зміна прізвища, ім’я, по батькові;
- Визнання батьківства;
- Усиновлення/удочеріння;
- Виключення відомостей про батька з актового запису про народження
дитини;
- Позбавлення батьківських прав;
- Виправлення помилок у свідоцтвах та внесення змін до актових записів
цивільного стану;
- Встановлення фактів, що мають юридичне значення (встановлення факту
родинних відносин, перебування на утриманні, проживання однією сім`єю
чоловіка та жінки без шлюбу, належність документів особі, тощо);
- Отримання документів в органах ДРАЦС,
- Інші питання.
Досвід роботи у сфері сімейного законодавства – 25 років.