natali-home

Юридичні послуги. Робота з текстами, документами.

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ.

Кваліфіковані консультації; складення позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг; складання заяв, звернень до установ та організацій, тощо

з питань сімейного законодавства.

- Реєстрація шлюбу, у тому числі з іноземцями;

- Розірвання шлюбу;

- Зміна прізвища, ім’я, по батькові;

- Визнання батьківства;

- Усиновлення/удочеріння;

- Виключення відомостей про батька з актового запису про народження

дитини;

- Позбавлення батьківських прав;

- Виправлення помилок у свідоцтвах та внесення змін до актових записів

цивільного стану;

- Встановлення фактів, що мають юридичне значення (встановлення факту

родинних відносин, перебування на утриманні, проживання однією сім`єю

чоловіка та жінки без шлюбу, належність документів особі, тощо);

- Отримання документів в органах ДРАЦС,

- Інші питання.



Досвід роботи у сфері сімейного законодавства – 25 років.