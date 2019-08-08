natali110485

Набор текста,транскрибация

Добрый день, давайте знакомиться! Меня зовут Наталья! Мне 34года, замужем.

Образование высшее. Закончила Воронежский экономико – правовой институт по специальности –психолог, а также закончила Курский медико-фармацевтический колледж по специальности – фармацевт.

Свободный пользователь базовых компьютерных программ: Word, Exсel, Adobe Reader, PowerPoint. Высокая скорость набора текста. Быстро и качественно набираю тексты, перепечатываю тексты с рукописи, сканов, книг, фото и т.д. На данный момент осваиваю транскрибацию. Всегда на связи. Захожу на биржу каждый день. Работаю без выходных.

Ответственна, усидчива, целеустремленная, легко обучаюсь, не конфликтна. Веду активный образ жизни, всегда добиваюсь поставленных целей.

С удовольствием жду Ваших заказов!