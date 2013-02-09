Рисую на планшете, создаю дизайны тканей, посуды, обоев для помещений

Опытный дизайнер, в настоящее время имею постоянное место работы но нахожусь в декретном отпуске в связи с чем нуждаюсь в дополнительных финансах. Есть опыт в создании коллекции посуды, тканей. Постоянно тружусь в сфере создания обоев для стен-от идеи до дизайна в каналах , то есть работа готова для печати в производстве.Опыт работы в данной сфере-10 лет на постоянном месте.Так же рисую работы на планшете для дальнейшей печати на материале, имитирующем фреску. Ответственно и серьезно отношусь к работе. Коммуникабельна, легко обучаюсь.