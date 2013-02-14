-знание английского языка
-знание основ SQL
- знание Linux(Ubuntu)
-знания в области создания и тестирования программного обеспечения, умение писать тест-кейсы, баг-репорты, чек-листы
-опыт работы в Redmine
-начальные знания Jmetr
-умение использовать дебаггеры: Firebug, Wireshark
- умение составлять и читать регулярные выражения
- владение CASE-средствами моделирования: Rational Rose, Microsoft Visio, ERWin, BPWin
-умение рисовать мокапы (Balsamiq Mockups For Desktop)
-опыт в тестировании сайтов, интернет-магазинов, игр казино больше года
-функциональное тестирование, тестирование юзабилити, регресиооное тестирование, кроссбраузерное тестирование, тестирование производительности