Кичуга Наталия Михайловна
Моб. тел. 050 298-05-18
Електронная почта: [email protected], регион Киев.
Квалификация: Дизайнер.
Образование: Закарпатский Художественный Институт 2005-2010г. ,
высшее образования.
Факультет: Мистецтво «Дизайн»
Специальность: графический дизайн
Личные данные: Год и место рождения: 08.04.1988г., г. Ужгород
• Национальность: Украинка
• Семейное положение: не замужем.
Работы: Менеджер РИП в ПриватБанке, ТОВ « Хенкель ».
Профессиональные качества:
• Трудолюбие.
• Умение работать в коллективе.
• Целеустремленность.
• Порядочность.
Навыки роботы с компютером – в програмах Photoshop, Сorel Draw, 3 D Max, FineReader 8, Аny Video Converter.
Профессиональные и другие навыки – умения рисовать от руки, создавать макеты внешней реклами, дизайн рекламной продукции.
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