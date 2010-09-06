Кичуга Наталия Михайловна

Моб. тел. 050 298-05-18

Електронная почта: [email protected], регион Киев.

Квалификация: Дизайнер.

Образование: Закарпатский Художественный Институт 2005-2010г. ,

высшее образования.

Факультет: Мистецтво «Дизайн»

Специальность: графический дизайн

Личные данные: Год и место рождения: 08.04.1988г., г. Ужгород

• Национальность: Украинка

• Семейное положение: не замужем.

Работы: Менеджер РИП в ПриватБанке, ТОВ « Хенкель ».

Профессиональные качества:

• Трудолюбие.

• Умение работать в коллективе.

• Целеустремленность.

• Порядочность.

Навыки роботы с компютером – в програмах Photoshop, Сorel Draw, 3 D Max, FineReader 8, Аny Video Converter.

Профессиональные и другие навыки – умения рисовать от руки, создавать макеты внешней реклами, дизайн рекламной продукции.