natali_avakova

Перевод англо-русский/русско-английский перевод текстов

Меня зовут Наталья. Мне 30 лет и я начинающий фрилансер.

Свободно владею английским языком. в 2015 году окончила Российский государственный университет правосудия по специальности международное право, где получила навыки перевода сложных юридических текстов.

В настоящее время на основном месте работы довольно часто сталкиваюсь с необходимостью перевода на юридический английский и с ведением деловой переписки на андийском языке.

2022 году в целях повышения своей квалификации в декабре 2021 года получила диплом о дополнительном образовании в АНО ДПО «НАДПО» по специальности "Учитель английского языка".