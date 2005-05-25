Скогорева Наталья Александровна

Цель

Работа на дому. Набор текстов, написание рефератов, курсовых, дипломных работ. Диспетчером.

Дата рождения, возраст

21 марта 1977 год, 31 год

Семейное положение

Гражданский брак

Постоянное место жительства

654080 Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 35-8

Телефон

Дом. – (3843) 72-76-04 (в любое время)

Сот. – 8-923-630-36-74 (в любое время)

e-mail

[email protected]

Образование

1998-2003гг. Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ), г. Новокузнецк.

Специальность - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

1996-1998гг. (перевод в СибГИУ). Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК), г.Новосибирск.

Специальность – Товаровед.

1994-1996гг. Новокузнецкий торгово-экономический техникум, г. Новокузнецк.

Специальность - Товаровед промышленных и продовольственных товаров.

Дополнительное образование

10 декабря 2005г. Сибирский банковский учебный центр, г. Новосибирск.

Тема семинара - "Актуальные вопросы составления и представления в Центральный Банк отчетности кредитными организациями" (в соответствии с Указанием ЦБР № 1376-У от 16.01.04 г. в редакции Указания № 1579-У от 25.05.2005 г.)

Опыт работы

Октябрь 2008г. – по настоящее время

Декретный отпуск

Март 2008г. – Сентябрь 2008г.

ФН Банка «Левобережный» (ОАО)

Должность – финансист-экономист

Обязанности:

 составление финансовой и валютной отчетности филиала согласно нормативным документам Банка России;

 формирование и предоставление обязательной отчетности филиала в Отдел отчетности в части форм, предусмотренных распоряжением Генерального директора Банка;

 анализ финансово-экономической деятельности филиала по данным финансовой отчетности, составленной в соответствии с российскими и международными стандартами;

 подготовка управленческой отчетности в разрезе всех операций филиала (кредитных, депозитных, движение по расчетным счетам и других);

 контроль за соблюдением установленных Банком лимитов;

 установка курсов обмена наличной и безналичной валюты;

 операции с ценными бумагами – выпуск собственных векселей;

 анализ ресурсной базы филиала;

 подготовка заявок на привлечение и размещение ресурсов с учетом процентной маржи;

 подготовка аналитических материалов для формирования процентной и тарифной политики филиала;

 планирование и контроль ликвидности, регулирование межфилиальных оборотов и корреспондентского счета филиала;

 контроль и управление валютной позицией;

 осуществление функций агента валютного контроля от имени Банка в рамках полномочий, определенных приказом руководителя Банка;

 осуществление контроля за соблюдением внутрибанковских документов, регламентирующих валютный контроль и обязательную отчетность по вопросам валютного контроля;

 осуществление контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в отношении клиентов, по которым проводится валютный контроль;

 открытие и сопровождение депозитных договоров юридических лиц.

Январь 2008г. –Март 2008г.

«ИНВЕСТСБЕРБАНК» ОАО

Должность – ведущий специалист сектора поддержки бизнеса.

Обязанности – контроль активных и пассивных операций, легализация.

Апрель 2007г. – Январь 2008г.

«БСТ-БАНК» ЗАО

Должность – ведущий экономист отдела сводной отчетности.

Сентябрь 2004г. – Март 2007г.

«БСТ-БАНК» ЗАО

Должность – экономист 1 категории отдела сводной отчетности.

Обязанности - Составление отчетности:

ежедневной ф.652;

декадной - ф.ф.,350, 902;

ежемесячной - ф.ф.101, 110, 115, 118, 128, 129, 151, 155, 156, 157, 159, 202, 405, 501-603 (LORO_NOSTRO), 601, 634, 664, 667, 402, 901, 904.

ежеквартальной - ф.ф.102, 130, 131, 132, 250, 251, 302, 401, 407, 608, 610, 806-808, 909.

на нерегулярной основе – 024, Выписка из реестра операций с наличной валютой и чеками по операциям на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей;

(инструкция 1376-У).

Анализ кассовых оборотов, отчетности. Организация работы по проведению аудита и текущая работа с аудиторами, сбор и подготовка данных с подразделений банка для составления МСФО. Участие в составление МСФО. Отправка электронных файлов в ГУ Банка России. Связь с порталом ГУ Банка России. Составление внутреннего перечня форм отчетности.

Ноябрь 2003г. – Сентябрь 2004г.

«БСТ-БАНК» ЗАО

Должность – экономист 3 категории отдела потребительского кредитования.

Обязанности - ведение кредитных дел: консультирование клиентов, анализ кредитоспособности заёмщика, сбор документов, расчет кредитного лимита, открытие счетов для кредита, поручительства, залога, сопровождение кредита.

Ведение переговоров, заключение договоров с организациями на кредитование.

Знание иностранного языка

Английский язык. Начальный уровень (читаю и пишу со словарем).

Дополнительные сведения

1. Опытный пользователь пакета Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express). Банковские программы RS-банк, RS-Loans, Ва-Банк, IBSO. Справочно-правовая система – «Консультант+».

2. Личные качества: ответственность, инициативность, работоспособность, аналитический ум, высокая обучаемость, скрупулезность, аккуратность, настойчивость в достижении поставленных целей.