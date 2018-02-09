natali_z87_87

Наталья natali_z87_87

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Добросовестность, честность и аккуратность

Предпочтения в работе: рерайтинг, тексты, таблицы. Помогу отформатировать документы Microsoft Word,Exel.

Работа с текстами:

- редактирование;

- перенос с рукописного варианта в электронный;

- перенос с фото, копии, скан-копии в электронный вариант;

Работа с таблицами и схемами, заполнение их 

- редактирование;

- перенос с рукописного варианта в электронный;

- перенос с фото, копии, скан-копии в электронный вариант.

Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга