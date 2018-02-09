Добросовестность, честность и аккуратность
Предпочтения в работе: рерайтинг, тексты, таблицы. Помогу отформатировать документы Microsoft Word,Exel.
Работа с текстами:
- редактирование;
- перенос с рукописного варианта в электронный;
- перенос с фото, копии, скан-копии в электронный вариант;
Работа с таблицами и схемами, заполнение их
- редактирование;
- перенос с рукописного варианта в электронный;
- перенос с фото, копии, скан-копии в электронный вариант.
Действие аккаунта приостановлено!
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга