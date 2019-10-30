Прошла курсы Веб-разработчик в Академия верстки (мои работы можно посмотреть на сайте https://natalitret.ru).
Так же в рамках курса "Основы сетей, сетевые операционные системы и практикум Wi-Fi" и "Межсетевое взаимодействие в сетях на базе TCP/IP" в "Специалист" при МГТУ им. Н.Э. Баумана
Изучила установку и настройку AD, DNS, DHCP в Windows server 2012-2016 на виртуальной машине.
Изучаю основы программирования, основы SQL.
Также изучила основы TCP/IP.
Работала с панелью ISPManager, как пользователь.
Базовые знания CMS WordPress.
Работала с панелью ISPManager, как пользователь.
Базовые знания CMS WordPress.
Коммуникабельна, ответственна, исполнительна, пунктуальна.
Быстро осваиваю новую информацию.
Умею работать в команде.
Желание развивать свои профессиональные навыки в области IT.
Навыки:
Установка ОС Windows.
Установка необходимого программного обеспечения (Skype, MS Office, браузеры, Adobe).
Удаленная установка приложений.
Поддержка в рабочем состояние ПО.
Помощь сотрудникам по техническим и программным вопросам.
Обучение пользователей.
Ведение учетных записей пользователей, права доступа.
Настройка Антивирусных программ, лечение вирусов Kaspersky, Doctor Web.
Администрирование сайта на CMS Joomla (создание страниц, наполнение сайта контентом).