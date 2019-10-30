Удаленный помощник-тестировщик

Прошла курсы Веб-разработчик в Академия верстки (мои работы можно посмотреть на сайте https://natalitret.ru).

Так же в рамках курса "Основы сетей, сетевые операционные системы и практикум Wi-Fi" и "Межсетевое взаимодействие в сетях на базе TCP/IP" в "Специалист" при МГТУ им. Н.Э. Баумана

Изучила установку и настройку AD, DNS, DHCP в Windows server 2012-2016 на виртуальной машине.

Изучаю основы программирования, основы SQL.

Также изучила основы TCP/IP.

Работала с панелью ISPManager, как пользователь.

Базовые знания CMS WordPress.

Работала с панелью ISPManager, как пользователь.

Базовые знания CMS WordPress.

Коммуникабельна, ответственна, исполнительна, пунктуальна.

Быстро осваиваю новую информацию.

Умею работать в команде.

Желание развивать свои профессиональные навыки в области IT.

Навыки:

Установка ОС Windows.

Установка необходимого программного обеспечения (Skype, MS Office, браузеры, Adobe).

Удаленная установка приложений.

Поддержка в рабочем состояние ПО.

Помощь сотрудникам по техническим и программным вопросам.

Обучение пользователей.

Ведение учетных записей пользователей, права доступа.

Настройка Антивирусных программ, лечение вирусов Kaspersky, Doctor Web.

Администрирование сайта на CMS Joomla (создание страниц, наполнение сайта контентом).