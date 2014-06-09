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Наталья Бармотина
natalia1794
natalia1794
47 лет
Россия
/
Иркутск
10 лет на
фриланс
-бирже
Была
5 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Иван
Ivan1234
37 лет
Россия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва
(-1)
$10
9 баллов
10 лет назад
Изготовление таблицы в excel
Было все сделано отлично и в срок.
Взаимовыгодно и оперативно
Ответный отзыв
Бухгалтерские услуги
1 отзыв
от $100
нет рейтинга
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