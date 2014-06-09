natalia1794

Наталья Бармотина natalia1794

 
47 летРоссия/Иркутск
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Ivan1234
Иван 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
9 баллов
10 лет назад
Изготовление таблицы в excel
Было все сделано отлично и в срок.
Взаимовыгодно и оперативно
Ответный отзыв
Бухгалтерские услуги
1 отзыв
от $100
нет рейтинга