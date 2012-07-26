natalia1883

Наталья natalia1883

 
33 годаРоссия/Ярославль
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
французский,английский языки

Образование:

ЯГПУ им.Ушинского, г. Ярославль. Факультет: Иностранных языков. Специальность: Учитель французского/английского языков. Форма обучения: Дневная/Очная (2007-2012)

(Красный диплом)

Дополнительное образование:

-Курсы повышения квалицикаци, Управление экономикой и финансами предприятия

академия Пастухова ( 2012)

-курсы подготовки к экзамену DELF

Центр международной сертификации по французскому языку, DELF B2 ( 2011)

-курсы французского языка

Campus Language PARIS (2009)

Опыт работы:

-Gerico France (Ярославль) — Строительство/архитектура/недвижимость

переводчик

-репетитор английского и французского языков (c 2009)

-Гимназия №3 (Ярославль) —

учитель французского и английского языка

-sanctuaire Notre-Dame du Laus (Франция, sanctuaire-notredamedulaus.com/) — Продукты питания

официант в столовой,кассир винного бара

Языки:

Французский свободный, сертификат Delf B2

Английский B2