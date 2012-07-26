natalia1883

Образование:
ЯГПУ им.Ушинского, г. Ярославль. Факультет: Иностранных языков. Специальность: Учитель французского/английского языков. Форма обучения: Дневная/Очная (2007-2012)
(Красный диплом)
Дополнительное образование:
-Курсы повышения квалицикаци, Управление экономикой и финансами предприятия
академия Пастухова ( 2012)
-курсы подготовки к экзамену DELF
Центр международной сертификации по французскому языку, DELF B2 ( 2011)
-курсы французского языка
Campus Language PARIS (2009)
Опыт работы:
-Gerico France (Ярославль) — Строительство/архитектура/недвижимость
переводчик
-репетитор английского и французского языков (c 2009)
-Гимназия №3 (Ярославль) —
учитель французского и английского языка
-sanctuaire Notre-Dame du Laus (Франция, sanctuaire-notredamedulaus.com/) — Продукты питания
официант в столовой,кассир винного бара
Языки:
Французский свободный, сертификат Delf B2
Английский B2