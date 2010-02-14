Личные данные:

Дата и место рождения - 6 июня 1983 г.Обнинск

Адрес проживания: г.Москва ул.С.Ковалевской, 6

тел. Дом. 484 33 20

тел. Моб. 8-903-757-44-93

эл. Адрес - [email protected]

Цель: получение должности переводчика (англ., испанский языки, устно и письменно).

Образование:

Московский Государственный Лингвистический Университет (переименован в 2005 г. В Иняз им. Мориса Тореза) – дневное обучение - 2000-2005 г.г.

Специальности:

1) теория и методика преподавания языков и культур,

2) переводчик в сфере профессиональной коммуникации,

3) военный переводчик.

Опыт работы:

11.2003 г. - 05.2004 г. – секретарь-переводчик ОАО Арктика-СВ-Сервис – перевод и ведение деловой переписки на англ.яз., ведение телефонных переговоров на англ. яз.,

2003 г. –2005 г. – удаленный переводчик «Триумф-перевод», г. Обнинск, технический перевод (медицинское оборудование, сельскохозяйственная техника, общетехнические тексты, реклама),

Сентябрь 2005 – февраль 2006 г. – ассистент проекта в крупной иностранной компании (менеджер – экспат). Ведение научного исследования стратегий компаний (подготовка информационной базы: встречи, сбор информации, отчеты на англ.яз., перевод анкеты и отчетов (общеэкономическая лексика), рассылка анкет, обзвон участников, помощь в заполнении анкет).

Владение языками:

Английский – свободный,

Испанский – свободный.

Владение компьютером – пользователь, Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet, Front Page.

Машинопись: 230 зн./мин. (рус.), 210 зн./мин. (англ.).