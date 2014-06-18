natalia_1978

Наталья natalia_1978natalia_1978
45 летРоссия/Нижний Новгород
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Контент-менеджер с 2-х летним опытом работы в крупном международном проекте
Место работы:
ООО "АПНЕТ" (март 2012-июнь 2014)
Обязанности:
- обновление контента страниц в рамках крупного интернационального сайта (обновление текста, изображений, видео, инклюдов, html-кода);
- постоянная работа с большим количеством иностранных языков (более 20);
- обработка изображений в Adobe Photoshop;
- создание новых страниц средствами CMS Adobe CQ 5;
- написание подробных инструкций для контент-менеджеров;
- тестирование новых версий CMS Adobe CQ 5 и ее отдельных компонентов (функционал, поиск багов);
- QA веб-страниц на корректность верстки, ссылок (в том числе с использованием системы автоматизации тестирования
Selenium);
- ведение статистики, написание отчетов на английском языке;
- постоянная переписка с англоязычной поддержкой.
- Redmine, SharePoint, IDLE IDE, Eclipse IDE, Selenium IDE, Adobe Photoshop, Paint. NET; Notepad ++
- HTML (basics), CSS (basics); Python (basics), Java (basics);
- CMS: CQ5, Active Site, WordPress, joomla
- MS Windows 7, MS Office, Internet
Действие аккаунта приостановлено!