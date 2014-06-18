natalia_1978

Наталья natalia_1978

 
45 летРоссия/Нижний Новгород
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Контент-менеджер с 2-х летним опытом работы в крупном международном проекте

Место работы:

ООО "АПНЕТ" (март 2012-июнь 2014)

Обязанности:

    обновление контента страниц в рамках крупного интернационального сайта (обновление текста, изображений, видео, инклюдов, html-кода);
    постоянная работа с большим количеством иностранных языков (более 20);
    обработка изображений в Adobe Photoshop;
    создание новых страниц средствами CMS Adobe CQ 5;
    написание подробных инструкций для контент-менеджеров;
    тестирование новых версий CMS Adobe CQ 5 и ее отдельных компонентов (функционал, поиск багов);
    QA веб-страниц на корректность верстки, ссылок (в том числе с использованием системы автоматизации тестирования

    Selenium);

    ведение статистики, написание отчетов на английском языке;
    постоянная переписка с англоязычной поддержкой.
Программы и инструменты:

    Redmine, SharePoint, IDLE IDE, Eclipse IDE, Selenium IDE, Adobe Photoshop, Paint. NET; Notepad ++
    HTML (basics), CSS (basics); Python (basics), Java (basics);
    CMS: CQ5, Active Site, WordPress, joomla
    MS Windows 7, MS Office, Internet
PythonWordPressHTMLCSSJoomlaJavaRedmineSeleniumPhotoshop