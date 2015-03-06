Наталья Михайлова, 25 лет. Высшее филологическое образование, магистр. Специальность: переводчик. Знание языков: румынский (продвинутый уровень), русский (продвинутый уровень), французский (продвинутый уровень), английский (средний уровень). Выполняю качественные письменные переводы. Добросовестный и ответственный специалист.

Опыт работы: 1 год работы в качестве переводчика в брачном агентстве, апрель 2011 - май 2012, работа в качестве модератора и рерайтера, май 2013 - сегодняшний день.

Перевод - как женщина: если верен, то некрасив, если красив, то неверен.