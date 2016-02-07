natalia_prok

Рефераты, курсовые, эссе, контрольные работы на медицинские темы

1. Рефераты;

2. Курсовые;

3. Эссе (в т. ч. школьные сочинения);

4. Контрольные работы;

5. Статьи на медицинские темы.

Все работы на школьном уровне, уровне среднего специального образования, 1-3 курса высшего медицинского образования.

Дисциплины:

На школьном уровне: математика (алгебра и геометрия), русский язык, литература, химия, биология, обществознание, история.

Студенческие учебные работы: медицинская химия, история Отечества, экономика, психология и педагогика, математика, биология клетки, латинский язык, биология, анатомия, история медицины, гистология, медицина катастроф, философия, биоэтика, правоведение, биохимия, нормальная физиология, медицинская информатика, гигиена.

Образование: неоконченное высшее (2-й курс СПбГПМУ, Педиатрический факультет).

Опыт: Есть опыт написания рефератов, курсовых работ, студенческих научных работ.

Есть публикации по работам на темы "Изучение влияния дофамина на палочки сетчатки лягушки", "Механизм действия дофамина и его влияние на организм", "Характеристика гемодинамики исполнения разминки учебно-тренировочного занятия студентами основной и специальной медицинской группы".