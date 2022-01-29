Наталия Журавлёва natalia_veisnatalia_veis
👋 Привет!
Меня зовут Наташа, мне 24 года и я создам для вас идеальный сайт!
Знаю как сделать не только визуально красивый сайт, но и удобный, эффективный интерфейс. При создании сайта учитываю последние тенденции в мире web-дизайна, ui/ux, прислушиваюсь к вашим пожеланиям и создаю узнаваемый, продающий сайт.
邏 Я выполняю
анализ конкурентов;
анализ вашей целевой аудитории;
разработку фирменных цветов, стиля;
прототипирование сайта с учётом ранее полученной информации;
макет сайта в Фигме;
разработку баннеров и сопутствующих материалов.
✍️ Я работаю
Figma – разработка дизайна лендинга, сайта, интернет-магазина, сайта-визитки. Сделаю это максимально качественно и точно.
Photoshop – разработка дизайна баннеров, 404 страниц, визиток, календарей, печатной продукции. Кроме того, вырезаю сложные объекты с фото, делаю креативные работы.
Tilda – соберу сайт, который будет красивый и удобный не только на макете, а и в жизни.
Предоплата
Я всегда нацелена только на хорошую работу. Предоплата — это моя и ваша безопасность, что вся работа будет выполнена качественно и в срок. Поэтому я работаю по предоплате 20%.
Но, в случае если вас что-то не устраивает, мы с вами не сошлись характерами, или сегодня звезды стали не в том порядке — я верну вам предоплату в полном объёме!
✏️ Правки
Все правки бесплатны, ведь я хочу, чтоб вы были на все 100% довольны, когда будете пользоваться сайтом. Поэтому, не переживайте, а говорите что вы хотите поменять.
Способ оплаты
Mastercard 5375 4188 0884 3858
Visa 4441 1144 4836 3679
Если вас интересуют другие виды оплаты — пишите, обсудим данный вопрос лично
- Парфюмерный интернет магазин14 просмотров
- Лендинг для тату салона26 просмотров
- Дашборд для тренера13 просмотров