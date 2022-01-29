Стильный и актуальный web дизайн лэндинга, интернет магазина,

👋 Привет!

Меня зовут Наташа, мне 24 года и я создам для вас идеальный сайт!

Знаю как сделать не только визуально красивый сайт, но и удобный, эффективный интерфейс. При создании сайта учитываю последние тенденции в мире web-дизайна, ui/ux, прислушиваюсь к вашим пожеланиям и создаю узнаваемый, продающий сайт.

邏 Я выполняю

 анализ конкурентов;

 анализ вашей целевой аудитории;

 разработку фирменных цветов, стиля;

 прототипирование сайта с учётом ранее полученной информации;

 макет сайта в Фигме;

 разработку баннеров и сопутствующих материалов.

✍️ Я работаю

Figma – разработка дизайна лендинга, сайта, интернет-магазина, сайта-визитки. Сделаю это максимально качественно и точно.

Photoshop – разработка дизайна баннеров, 404 страниц, визиток, календарей, печатной продукции. Кроме того, вырезаю сложные объекты с фото, делаю креативные работы.

Tilda – соберу сайт, который будет красивый и удобный не только на макете, а и в жизни.

 Предоплата

Я всегда нацелена только на хорошую работу. Предоплата — это моя и ваша безопасность, что вся работа будет выполнена качественно и в срок. Поэтому я работаю по предоплате 20%.

Но, в случае если вас что-то не устраивает, мы с вами не сошлись характерами, или сегодня звезды стали не в том порядке — я верну вам предоплату в полном объёме!

✏️ Правки

Все правки бесплатны, ведь я хочу, чтоб вы были на все 100% довольны, когда будете пользоваться сайтом. Поэтому, не переживайте, а говорите что вы хотите поменять.

 Способ оплаты

Mastercard 5375 4188 0884 3858

Visa 4441 1144 4836 3679

Если вас интересуют другие виды оплаты — пишите, обсудим данный вопрос лично 