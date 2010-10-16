nataliaa

Наталия nataliaa

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Опыт работы:

- в государственном ВУЗе (старший преподаватель),

- в государственных органах (ведущий юрисконсульт),

- наполнения сайтов po4emu.info, uniton.by.

- написания статей на сайтах advego.ru, textsale.ru

Виды работ:

- рефераты, курсовые работы по юриспруденции,

- копирайтинг/рерайтинг,

- набор текста/корректировка текстов,

- наполнение сайтов контентом (копипаст).

Профессиональные навыки:

- высокая скорость печати,

- редактор Word.

Деловые качества: ответственный подход к выполняемой работе, коммуникабельность, порядочность, терпение, усидчивость, внимательность.

Мои знания - ваш лучший результат!

Отзывы заказчиков

A_KoT_A
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Рерайт описания фильмов
Работа выполнена в срок, качество статей отличное, очень приятно работать. Не каких проблем и разногласий при работе не возникло. В дальнейшем планирую неоднократно обращаться.
donflash
Алексей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Рерайтинг небольших статеек (до 100 слов)
Очень доволен работой. Заказываю большие объемы рерайта, все выполняется в срок, а самое главное - качество, оно восхитительное. Обязательно буду обращаться еще. Всем рекомендую.
Заказчик суперский!!! Коммуникабельный, отзывчивый человек. И проекты у него интересные. Профессионально подходит к решению возникающих вопросов. Сработаться с ним - не проблема. Надеюсь на такое приятное во всех отношениях сотрудничество и в будущем.
Ответный отзыв
operator2008
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$6
10 баллов
15 лет назад
Статья на юридическую тематику
Спасибо Наталие за отличные статьи. Видно, что серьезно относится к своей работе. Только положительные впечатления от сотрудничеста. Если понадобится, то обращусь еще.