Заказчик суперский!!! Коммуникабельный, отзывчивый человек. И проекты у него интересные. Профессионально подходит к решению возникающих вопросов. Сработаться с ним - не проблема. Надеюсь на такое приятное во всех отношениях сотрудничество и в будущем.