Опыт работы:
- в государственном ВУЗе (старший преподаватель),
- в государственных органах (ведущий юрисконсульт),
- наполнения сайтов po4emu.info, uniton.by.
- написания статей на сайтах advego.ru, textsale.ru
Виды работ:
- рефераты, курсовые работы по юриспруденции,
- копирайтинг/рерайтинг,
- набор текста/корректировка текстов,
- наполнение сайтов контентом (копипаст).
Профессиональные навыки:
- высокая скорость печати,
- редактор Word.
Деловые качества: ответственный подход к выполняемой работе, коммуникабельность, порядочность, терпение, усидчивость, внимательность.
Мои знания - ваш лучший результат!
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена в срок, качество статей отличное, очень приятно работать. Не каких проблем и разногласий при работе не возникло. В дальнейшем планирую неоднократно обращаться.
$10
10 баллов
14 лет назад
Очень доволен работой. Заказываю большие объемы рерайта, все выполняется в срок, а самое главное - качество, оно восхитительное. Обязательно буду обращаться еще. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Заказчик суперский!!! Коммуникабельный, отзывчивый человек. И проекты у него интересные. Профессионально подходит к решению возникающих вопросов. Сработаться с ним - не проблема. Надеюсь на такое приятное во всех отношениях сотрудничество и в будущем.
$6
10 баллов
15 лет назад
Спасибо Наталие за отличные статьи. Видно, что серьезно относится к своей работе. Только положительные впечатления от сотрудничеста. Если понадобится, то обращусь еще.