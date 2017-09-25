nataliachornaya

Черная Наталья nataliachornayanataliachornaya
30 летУкраина/Кривой Рог
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Иллюстратор
Привет!
Спасибо, что зашли ко мне в профиль.
Я иллюстратор, графический дизайнер - фрилансер.
Имею опыт работы по созданию иллюстраций, плакатов, логотипов, фирменного стиля. Работаю с помощью графического планшета. В совершенстве владею большинством графических техник изобразительного искусства, также имею большой опыт работы в технике акварель.
Создаю иллюстрации для молодых и начинающих украинских компаний, агентств, а также сотрудничаю с американской IT-компанией.
Основала собственный бренд полиграфической продукции "TobiLystivka" - создаю открытки, постеры с авторскими иллюстрациями (цифровая печать и линогравюра): https://www.instagram.com/tobilystivka/
По поводу сотрудничества вы можете меня найти здесь: