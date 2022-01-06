nataliandriencko

Настройка онлайн-школ
Доброго времени суток!Меня зовут, Наталья Андриенко. Я нахожусь на завершающем этапе обучения в Онлайн-школе «Поток», специализация «Администратор онлайн-школ», под руководством сильного, практикующего спикера Лейлы Риккуччи.Предлагаю Вам свою кандидатуру для сотрудничества - для Вас - пунктуальный, тактичный, ответственный начинающий специалист для развития Вашего бизнеса, увеличения числа клиентов, а для меня - закрепление и освоение полученных знаний.К Вашим услугам мои навыки по созданию, настройке, развитию, редактированию онлайн проектов (школ, тренингов, вебинаров, марафонов)
- базовая настройка аккаунта
- настройка логотипа и фавикона
- подключение домена (поддомена) и настройка доменной почты
- настройка FBL-сертификата, HTTPS-сертификата
- оформление сотрудников и выдача необходимых прав каждому
- работа с внутренней CRM GetCourse, обучение работы с ней менеджеров по продажам
- подключение платежных систем
- настройка рассылки, а также sms – оповещений
- лендинг регистрации на вебинар и все вспомогательные страницы
- настраиваю (в том числе продающие блоки) и сопровождаю вебинары
- оформляю уроки на платформе GetCour
- настройка продуктов и предложений к ним
- создание и настройка тренингов, уроков в тренингах
С уважением, Наталья!Контакты для связи:e-mail: [email protected]тел./whatsapp: +7 9043488899InstagramМоё резюмеМоя презентация
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