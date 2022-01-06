nataliandriencko

Наталья nataliandriencko

 
38 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Настройка онлайн-школ

Доброго времени суток!Меня зовут, Наталья Андриенко. Я нахожусь на завершающем этапе обучения в Онлайн-школе «Поток», специализация «Администратор онлайн-школ», под руководством сильного, практикующего спикера Лейлы Риккуччи.Предлагаю Вам свою кандидатуру для сотрудничества - для  Вас - пунктуальный, тактичный, ответственный начинающий специалист для развития Вашего бизнеса, увеличения числа клиентов, а для  меня - закрепление и освоение полученных знаний.К Вашим услугам мои навыки по созданию, настройке, развитию, редактированию онлайн проектов (школ, тренингов, вебинаров, марафонов)

  • базовая настройка аккаунта
  • настройка логотипа и фавикона
  • подключение домена (поддомена) и настройка доменной почты
  • настройка FBL-сертификата, HTTPS-сертификата
  • оформление сотрудников и выдача необходимых прав каждому
  • работа с внутренней CRM GetCourse, обучение работы с ней менеджеров     по продажам
  • подключение платежных систем
  • настройка рассылки, а также sms – оповещений
  • лендинг регистрации на вебинар и все вспомогательные страницы
  • настраиваю (в том числе продающие блоки) и сопровождаю вебинары
  • оформляю уроки на платформе GetCour
  • настройка продуктов и предложений к ним
  • создание и настройка тренингов, уроков в тренингах
Буду рада нашему сотрудничеству!

С уважением, Наталья!Контакты для связи:e-mail: [email protected]тел./whatsapp: +7 9043488899InstagramМоё резюмеМоя презентация