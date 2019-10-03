nataliaostapenko

Наталия Остапенко nataliaostapenko

 
34 годаРоссия/Пятигорск
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Рисовать нельзя упростить. Расставлю запятую по ситуации.

Меня зовут Наталия Остапенко, и я очень рада возможности представить вам свои работы. В сфере графического дизайна работаю около 10 лет, так же имеется опыт преподавания по этому профилю.  Имеется большой список реализованных задач, начиная от мелких, заканчивая крупными проектами. Ознакомьтесь с ними и обращайтесь, если хотите обсудить возможность сотрудничества.

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