Рисовать нельзя упростить. Расставлю запятую по ситуации.

Меня зовут Наталия Остапенко, и я очень рада возможности представить вам свои работы. В сфере графического дизайна работаю около 10 лет, так же имеется опыт преподавания по этому профилю. Имеется большой список реализованных задач, начиная от мелких, заканчивая крупными проектами. Ознакомьтесь с ними и обращайтесь, если хотите обсудить возможность сотрудничества.