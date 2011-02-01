Наталья Погудина nataliapogudinanataliapogudina
ОПЫТ РАБОТЫ:
Февраль 2010 — настоящее время
Фрилансер, Москва
Август 2009 — Февраль 2010
ООО «САRAMEL», Тольятти: дизайнер
Веб-проекты, брендинг, реклама, дизайн
Апрель 2007 — Декабрь 2007.
ООО «Бизнес-Порт», Тольятти: арт-директор.
Маркетинг, реклама, PR, полиграфия, дизайн.
Август 2006 — Декабрь 2006.
ООО «Агентство Премьер», журнал «Премьер Эксперт», Тольятти: дизайнер.
СМИ, издательство, полиграфия, дизайн.
Июнь 2005 — Август 2006.
ООО «Дом рекламы «Премиум», Тольятти: дизайнер.
Маркетинг, реклама, дизайн, PR.
Октябрь 2004 — Февраль 2005.
Рекламное агентство «Абсолют-Т», Тольятти: дизайнер.
СМИ, издательство, полиграфия, дизайн.
Август 2002 — Апрель 2003
Рекламное агентство «Эксклюзив Add», Тольятти: дизайнер.
Маркетинг, реклама, дизайн, PR.
Май 2003 – Июнь 2003.
Оперативная полиграфия «Фавор», Тольятти: дизайнер.
Полиграфия, дизайн.
Апрель 2003 – Апрель 2003.
ООО «Плошка-пресс-ревю», Тольятти: дизайнер.
СМИ, издательство.
Июнь 2002 – Август 2002.
ООО «Согласие», Жигулевск: дизайнер.
Полиграфия, дизайн.
Февраль 2001 – Июль 2001.
ООО «Поток», Тольятти: практикант.
Полиграфия, дизайн.
ОБРАЗОВАНИЕ
2000 — 2005
ТАУ, Тольятти, Специалист
ф-т Дизайн
1991 — 1996
Художественная школа №1, Жигулевск
1990 — 2000
шк. 4, Жигулевск
класс выпуска: 11
РАБОТА В ПРОГРАММАХ:
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, QuarkXPress.
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