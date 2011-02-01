nataliapogudina

Наталья Погудина nataliapogudina

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Branding, rebranding, add-branding, illustrations, web

ОПЫТ РАБОТЫ:

Февраль 2010 — настоящее время

Фрилансер, Москва

Август 2009 — Февраль 2010

ООО «САRAMEL», Тольятти: дизайнер

Веб-проекты, брендинг, реклама, дизайн

Апрель 2007 — Декабрь 2007.

ООО «Бизнес-Порт», Тольятти: арт-директор.

Маркетинг, реклама, PR, полиграфия, дизайн.

Август 2006 — Декабрь 2006.

ООО «Агентство Премьер», журнал «Премьер Эксперт», Тольятти: дизайнер.

СМИ, издательство, полиграфия, дизайн.

Июнь 2005 — Август 2006.

ООО «Дом рекламы «Премиум», Тольятти: дизайнер.

Маркетинг, реклама, дизайн, PR.

Октябрь 2004 — Февраль 2005.

Рекламное агентство «Абсолют-Т», Тольятти: дизайнер.

СМИ, издательство, полиграфия, дизайн.

Август 2002 — Апрель 2003

Рекламное агентство «Эксклюзив Add», Тольятти: дизайнер.

Маркетинг, реклама, дизайн, PR.

Май 2003 – Июнь 2003.

Оперативная полиграфия «Фавор», Тольятти: дизайнер.

Полиграфия, дизайн.

Апрель 2003 – Апрель 2003.

ООО «Плошка-пресс-ревю», Тольятти: дизайнер.

СМИ, издательство.

Июнь 2002 – Август 2002.

ООО «Согласие», Жигулевск: дизайнер.

Полиграфия, дизайн.

Февраль 2001 – Июль 2001.

ООО «Поток», Тольятти: практикант.

Полиграфия, дизайн.

ОБРАЗОВАНИЕ

2000 — 2005

ТАУ, Тольятти, Специалист

ф-т Дизайн

1991 — 1996

Художественная школа №1, Жигулевск

1990 — 2000

шк. 4, Жигулевск

класс выпуска: 11

РАБОТА В ПРОГРАММАХ:

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, QuarkXPress.

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