nataliasvet5

Приведу много целевых клиентов из РСЯ

Располагаю современным,эффективными технологиям рекламы

и могу помочь Вам грамотно настроить её для вашего сайта и повысить, тем самым, количество ваших продаж черезинтернет. В сфере бизнеса я уже более20 лет.Знаю потребности бизнесапродаж , запросы покупателей, потребности предпринимателей и сетевиков. Имею опыт работы сразнообразным товаром. Перед настройкой рекламы, ясделаю: 1-аудит вашего сайта, чтобвыявить его слабые стороны и скорректировать его для поднятия конверсий, 2-сделаю аудит Вашихконкурентов и подключу их к продвижению ваших товаров, а так же, 3-сделаю аудит вашейРекламной компании, если она у вас есть, чтоб выявить её слабые стороны и

улучшить её результаты. Все аудиты я сделаю для ВасБЕСПЛАТНО. Оплата за результат...