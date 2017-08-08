Березина Наталия, г. Макеевка, Донецкая обл.
Образование высшее
Знания, умения русский, украинский языки, грамотная разговорная и письменная речь;
уверенный пользователь ПК и Интернет;
владею офисными программами Microsoft Office Word; Microsoft Office Exel;
тексты пишу в четкой и понятной форме;
умею работать в сжатые сроки;
Опыт работы 12 месяцев; могу писать тексты до 10000зн/день;
копирайтер уникальность текстов 95-98 % по программе
рерайтер проверки Антиплагиат etext, Advego
Регистрация биржа Etxt.ru
Опубликованные мои тексты напечатаны в электронном журнале
тексты AskWoman.ru: Приключения Лены Лениной
Церковный брак Марины Александровой
Уитни Хьюстон помогли уйти в мир иной
Джанет Джексон будет женой миллиардера из Катара
http://www.askwoman.ru/news/?id=21363
В портфолио более 100 текстов
Личные качества работоспособность, организованность, ответственность, целеустремленность,
пунктуальность
эл.почта [email protected]
скайп natali-2967