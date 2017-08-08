nataliberezina24

Наталия Березина nataliberezina24

 
65 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Березина Наталия, г. Макеевка, Донецкая обл.

Образование высшее

Знания, умения русский, украинский языки, грамотная разговорная и письменная речь;

уверенный пользователь ПК и Интернет;

владею офисными программами Microsoft Office Word; Microsoft Office Exel;

тексты пишу в четкой и понятной форме;

умею работать в сжатые сроки;

Опыт работы 12 месяцев; могу писать тексты до 10000зн/день;

копирайтер уникальность текстов 95-98 % по программе

рерайтер проверки Антиплагиат etext, Advego

Регистрация биржа Etxt.ru

Опубликованные мои тексты напечатаны в электронном журнале

тексты AskWoman.ru: Приключения Лены Лениной

Церковный брак Марины Александровой

Уитни Хьюстон помогли уйти в мир иной

Джанет Джексон будет женой миллиардера из Катара

http://www.askwoman.ru/news/?id=21363

В портфолио более 100 текстов

Личные качества работоспособность, организованность, ответственность, целеустремленность,

пунктуальность

эл.почта [email protected]

скайп natali-2967

Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#7665