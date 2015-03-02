Бурова Наталья Сергеевна

Дата рождения:09.03.1981г

Адрес: Московская обл., г. Балашиха,

email: NATALIA.BUROVA@GMAIL.COM

Цель: оказание юридических консультаций, составлениеправовых заключений, написание статей по юридической тематике.

Сфера профессиональныхинтересов, специализация: · Гражданско-правовые сделки;· Земельное право и недвижимость;· Семейное и наследственное право;·Трудовое право, включая служебные произведения.

Образование: 1999 - 2005 гг. Юридический факультет Московского Государственного Индустриального Университета. Специальность: юриспруденция.

Средний балл успеваемости 4,94 балла. 1996-1999гг. Фрязинский колледж электроники.Специальность: право и организация социального обеспечения. Средний балл 5.0

Опыт работы Ноябрь 2004 г. по настоящее время Адвокатское бюро «Морозов, Грачев и партнеры» (MGAP).Принята на должность помощника адвоката, с выполнение функций: подготовка к подаче, подача документов в государственные органы, суды и пр., подготовка нормативно-правовой базы для исков и юридических консультаций. В феврале 2006 года получила статус адвоката Адвокатской палаты Московской области.Функции: консультирование, составление правовых заключений, исков , заявлений по вопросам недвижимости, гражданско-правовым сделкам, семейным и наследственным спорам. Защита интересов юридических лиц и граждан в суде.