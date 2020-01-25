natalidost1

Наталья Михайлова natalidost1natalidost1
49 летРоссия/Воронеж
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Научу зарабатывать от 1000 руб в день!
Предлагаю новый и эффективный вид заработка в интернете
В день работа будет занимать 2-3 часа
Возраст: от 18 лет
Зарплата ежедневно: от 800 рублей в день (можно больше) сразу Вам на карту
Я буду сопровождать до получения прибыли , также буду поддерживать в дальнейшем, всему обучу и доведу до результата, главное, чтобы у Вас было желание работать и зарабатывать
Действие аккаунта приостановлено!