natalie2185

ФИО: Голивкина Наталья Сергеевна

Адрес: г. Губкин, Белгородская область

Телефон: 8-919-435-75-76

E-mail: [email protected], ICQ: [email protected]

Дата рождения: 21.01.1985

Семейное положение: замужем

Образование: 2002-2006 и 2007-2008 Белгородский государственный университет, педагогический факультет, специальность «Иностранный язык» (английский и немецкий языки); 2006-2007 – проживание в Германии по программе AU-pair, где закончила 2 курса для совершенствующих немецкий язык (Die Volkshochschule (Holzkirchen, Deutschland)

Опыт работы: 3 года: 2008 – по наст. день ОАО «Лебединский ГОК» должность: специалист отдела переводов и подготовки документов.

Должностные обязанности: перевод документов с английского и немецкого языков, формирование тематического глоссария, а также работа с документами

Доп. опыт работы: выполнение перевода документов с английского и немецкого языков частным лицам, а также перевод блога частному лицу

Тематики переводов: горное дело, горнодобывающая промышленность, металлургия, энергетика, публицистика, научно- популярные тексты, деловая переписка, банковские счета, свидетельства о резиденстве, транспорт, коносаменты, литературный перевод, договоры, контракты

Хобби: чтение, кулинария