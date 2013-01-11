nataliegryvnyak

Наталія Гривняк
Соломії Крушельницької 7, кв. 72,
Київ, Україна 02140
Дом.тел: 38 044 577-1061 Моб.тел: 380503813750
Навчання____________________________________________________________________
КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ Київ, Україна
Магістр журналістики Липень 2010 – травень 2012
МІЖНАРОДНИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Київ, Україна
Бакалавр Бізнес Адміністрування, Менеджмент Липень 2004 - Червень 2008
• Журналіст університетської газети
• Член парламенту університету
• Член дебатного, поетичного та драма клубів
ІНТЕРШКОЛА Київ, Україна
Спеціальність «Журналіст» Жовтень 2010 – Березень 2011
Досвід роботи_________________________________________________________________
ПЕРІФЕРАЛ ПРОДАКШНЗ ( PERIPHERAL PRODUCTIONS) Київ, Україна
Продюсер Жовтень 2009 – 2012
• Організовувала знімальний процес в кількох містах України
• Менеджмент знімальної групи
• Знаходження контенту для пре-продакшена документального фільму
• Ведення переговорів з інвесторами, знаходження 15 тис доларів
BLUESKY PR-АГЕНТСТВО (ЛОНДОН) Київ, Україна
Менеджер по зв'язкам зі ЗМІ (позаштатна робота) Квітень 2009 - Жовтень 2009
• зв'язувалась з російськими і українськими ЗМІ щодо подальшого співробітництва
• вдалося встановити гарні відносини з редакціями журналів щодо подальшої роботи
• створила бази даних бізнес ЗМІ в Росії, Україні
TOP CLUB Київ, Україна
журналіст Вересень 2010 – Квітень 2011
•написання онлайн статей
•ведення власної рубрики «подорожі»
ФОТОВИСТАВКА "ВСЕРЕДИНІ ЧОРНОБИЛЯ" Київ, Україна
PR-менеджер (позаштатна робота) Березень 2009 - травень 2009 року
• Зробила успішне висвітлення події (більше ніж 10 статей в різних ЗМІ України)
• У зв'язку з гарним місцем розташування, гарною попередньою роботою і вдалою роботою команди виставку відвідали більше ніж 5000 глядачів протягом 2 тижнів
WFA [WORLD FRANCHISE ASSOCIATES] Київ, Україна
Менеджер по комунікаціям і ПР Березень 2008 – Лютий 2010
• Відповідала за пошук нових клієнтів, просування бренду компанії
• допомагала у відкритті філії WFA в Україні, знаходила співробітників та знайшла перших декількох клієнтів
• Виробила комунікаційну стратегію для компанії
BBC, TV5, AL JAZEERA, EURONEWS, CAFE BABEL,
“NEW WAVE” EUROPEAN MAGAZINE
Київ, Україна
Фріланс журналіст / Фіксер / 2006 - 2009
• Успішно організовувала інтерв'ю, допомогла у створенні 5 телевізійних програм і 2 статтей; написання статей в Інтернеті
Працювала над випусками документальних фільмів, передач, новинних ефірів у якості асистента журналістів, розшифровщика, локального продюсера, перекладача
PRO МАРКЕТИНГ, "ІНТЕРНЬЮЗ" Київ, Україна
Перекладач, бізнес менеджер 2007-2008
• Допомога у запуску двох бізнес-проектів для голландських компаній
• Переклад на семінарі для регіональної преси, на ділових зустрічах, бізнес виставках (Голландська економічна місія)
МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ "МОЛОДІСТЬ" Київ, Україна
співробітник Прес-центру Жовтень 2007 - Жовтень 2008
• Успішно провела 7 прес-конференцій з відомими кінематографістами
• Допомагала відомим телеканалам і друкованим ЗМІ з перекладами підчас інтерв'ю і телевізійних програм
• Координація роботи відео-зали, оптимізувала базу DVD фільмів фестивалю у відео залі
BBC WORLD Київ, Україна
Помічник журналіста BBC Серпень 2006
• Організовувала інтерв’ю, створювала радіо випуски
Досягнення/ Соціальна діяльність______________________________________
• Розпочала медіа-проект для міжнародних телеканалів
• Віце-президент організації з міжнародної діяльності –JCI, на даний момент беру участь у створенні проекту JCI Стажування (JCI - всесвітня федерація підприємців і керівників). Організовувала і здійснювала кілька проектів у сфері бізнесу, соціальної сфери в JCI (бізнес-Start-Up семінар, PR навчання, соціальні проекти). Мною реалізована стратегія щодо інформованості бренду JCI серед молоді збільшила кількість членів організації втричі
• Наймолодший президент JCI України ( в 2006 році у 18 років)
• Біщнес Тренер: провела декілька тренінгів щодо молодіжної активності в Осло, Норвегія та в Києві, Україна.
• Генеральний секретар UNIYN (Союз молоді міжнародних організаціях у м. Київ), 2005-2006 роки
• Член Європейського молодіжного парламенту: сприяла реалізації різних проектів
• Член UAPR (Українська асоціація PR).
• Модератор декілька поштових розсилок, що охоплюють більше ніж 1000 молодих фахівців
• Кінорежисер власного проекту
Навички / Інтереси__________________________________________________
• Мови: англійська, російська - вільно; українська - рідна, французька - розмовна, італійська, іспанська – початківець
• Навички володіння комп’ютером та спеціалізованими програмами: вільне. Володію навичками роботи в Audition, Edius, Photoshop, програми Microsoft Office
•Проходила курси дикції, публічних виступів, акторської майстерності та закінчила музичну та модельну школи. Є водійські права
• Волонтер: "Пробіг заради життя 2004 року"; волонтер кінофестивалю з прав людини, 2004-2005 роки; проекту ЮНІСЕФ "сказати так дітям", 2004; "Дні Европи" травень 2005 року (Європейська Комісія в Україні); Євробачення (добровільно, як журналіст, і як помічник PR-партнера заходу,2004), різні соціальні проекти (ООН «Цілі розвитку на тисячоліття» і т.д.)
• Інтереси: фортепіано, гітара, спів (співала в двох хорових колективах), написання пісень, драма, танці (сучасні, латино, народні), публічні виступи, дебати, кіно виробництво, подорожі і фотографування.