nataliegryvnyak

журналист, переводчик, пиар и маркетинг специалист

Наталія Гривняк

Соломії Крушельницької 7, кв. 72,

Київ, Україна 02140

Дом.тел: 38 044 577-1061 Моб.тел: 380503813750

[email protected]

Навчання____________________________________________________________________

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ Київ, Україна

Магістр журналістики Липень 2010 – травень 2012

МІЖНАРОДНИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Київ, Україна

Бакалавр Бізнес Адміністрування, Менеджмент Липень 2004 - Червень 2008

• Журналіст університетської газети

• Член парламенту університету

• Член дебатного, поетичного та драма клубів

ІНТЕРШКОЛА Київ, Україна

Спеціальність «Журналіст» Жовтень 2010 – Березень 2011

Досвід роботи_________________________________________________________________

ПЕРІФЕРАЛ ПРОДАКШНЗ ( PERIPHERAL PRODUCTIONS) Київ, Україна

Продюсер Жовтень 2009 – 2012

• Організовувала знімальний процес в кількох містах України

• Менеджмент знімальної групи

• Знаходження контенту для пре-продакшена документального фільму

• Ведення переговорів з інвесторами, знаходження 15 тис доларів

BLUESKY PR-АГЕНТСТВО (ЛОНДОН) Київ, Україна

Менеджер по зв'язкам зі ЗМІ (позаштатна робота) Квітень 2009 - Жовтень 2009

• зв'язувалась з російськими і українськими ЗМІ щодо подальшого співробітництва

• вдалося встановити гарні відносини з редакціями журналів щодо подальшої роботи

• створила бази даних бізнес ЗМІ в Росії, Україні

TOP CLUB Київ, Україна

журналіст Вересень 2010 – Квітень 2011

•написання онлайн статей

•ведення власної рубрики «подорожі»

ФОТОВИСТАВКА "ВСЕРЕДИНІ ЧОРНОБИЛЯ" Київ, Україна

PR-менеджер (позаштатна робота) Березень 2009 - травень 2009 року

• Зробила успішне висвітлення події (більше ніж 10 статей в різних ЗМІ України)

• У зв'язку з гарним місцем розташування, гарною попередньою роботою і вдалою роботою команди виставку відвідали більше ніж 5000 глядачів протягом 2 тижнів

WFA [WORLD FRANCHISE ASSOCIATES] Київ, Україна

Менеджер по комунікаціям і ПР Березень 2008 – Лютий 2010

• Відповідала за пошук нових клієнтів, просування бренду компанії

• допомагала у відкритті філії WFA в Україні, знаходила співробітників та знайшла перших декількох клієнтів

• Виробила комунікаційну стратегію для компанії

BBC, TV5, AL JAZEERA, EURONEWS, CAFE BABEL,

“NEW WAVE” EUROPEAN MAGAZINE

Київ, Україна

Фріланс журналіст / Фіксер / 2006 - 2009

• Успішно організовувала інтерв'ю, допомогла у створенні 5 телевізійних програм і 2 статтей; написання статей в Інтернеті

Працювала над випусками документальних фільмів, передач, новинних ефірів у якості асистента журналістів, розшифровщика, локального продюсера, перекладача

PRO МАРКЕТИНГ, "ІНТЕРНЬЮЗ" Київ, Україна

Перекладач, бізнес менеджер 2007-2008

• Допомога у запуску двох бізнес-проектів для голландських компаній

• Переклад на семінарі для регіональної преси, на ділових зустрічах, бізнес виставках (Голландська економічна місія)

МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ "МОЛОДІСТЬ" Київ, Україна

співробітник Прес-центру Жовтень 2007 - Жовтень 2008

• Успішно провела 7 прес-конференцій з відомими кінематографістами

• Допомагала відомим телеканалам і друкованим ЗМІ з перекладами підчас інтерв'ю і телевізійних програм

• Координація роботи відео-зали, оптимізувала базу DVD фільмів фестивалю у відео залі

BBC WORLD Київ, Україна

Помічник журналіста BBC Серпень 2006

• Організовувала інтерв’ю, створювала радіо випуски

Досягнення/ Соціальна діяльність______________________________________

• Розпочала медіа-проект для міжнародних телеканалів

• Віце-президент організації з міжнародної діяльності –JCI, на даний момент беру участь у створенні проекту JCI Стажування (JCI - всесвітня федерація підприємців і керівників). Організовувала і здійснювала кілька проектів у сфері бізнесу, соціальної сфери в JCI (бізнес-Start-Up семінар, PR навчання, соціальні проекти). Мною реалізована стратегія щодо інформованості бренду JCI серед молоді збільшила кількість членів організації втричі

• Наймолодший президент JCI України ( в 2006 році у 18 років)

• Біщнес Тренер: провела декілька тренінгів щодо молодіжної активності в Осло, Норвегія та в Києві, Україна.

• Генеральний секретар UNIYN (Союз молоді міжнародних організаціях у м. Київ), 2005-2006 роки

• Член Європейського молодіжного парламенту: сприяла реалізації різних проектів

• Член UAPR (Українська асоціація PR).

• Модератор декілька поштових розсилок, що охоплюють більше ніж 1000 молодих фахівців

• Кінорежисер власного проекту

Навички / Інтереси__________________________________________________

• Мови: англійська, російська - вільно; українська - рідна, французька - розмовна, італійська, іспанська – початківець

• Навички володіння комп’ютером та спеціалізованими програмами: вільне. Володію навичками роботи в Audition, Edius, Photoshop, програми Microsoft Office

•Проходила курси дикції, публічних виступів, акторської майстерності та закінчила музичну та модельну школи. Є водійські права

• Волонтер: "Пробіг заради життя 2004 року"; волонтер кінофестивалю з прав людини, 2004-2005 роки; проекту ЮНІСЕФ "сказати так дітям", 2004; "Дні Европи" травень 2005 року (Європейська Комісія в Україні); Євробачення (добровільно, як журналіст, і як помічник PR-партнера заходу,2004), різні соціальні проекти (ООН «Цілі розвитку на тисячоліття» і т.д.)

• Інтереси: фортепіано, гітара, спів (співала в двох хорових колективах), написання пісень, драма, танці (сучасні, латино, народні), публічні виступи, дебати, кіно виробництво, подорожі і фотографування.