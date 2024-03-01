Маркетолог (Копірайтинг/Дизайн/Реклама)

Сильний маркетинг - це як мінімум половина успіху будь-якого бізнесу.

Гарна "упаковка" бізнесу, привабливі заголовки та тексти, після прочитання яких хочеться купити товар неодноразоно піднімали прибутки бізнесів, з якими я працювала.

На своєму профілі я вітаю всих хто бажає заробляти і рухатись вперед! Мене звуть Наталія, і я уже близько 6 років займаюсь маркетингом і продажем в інтернеті. Вважаю себе "універсальним солдатом", оскільки за ці роки виконувала різного роду технічні завдання від написання тексту та створення дизайну банерів, до створення сайтів та створення маркетингових компаній та стратегій просування на декілька років.

ДИЗАЙН:

розробка банерів для соц.мереж, реклами та вулиці

роздаткових матеріал (візитки, буклети, воблери, фраєри)

розробка веб-сайту

ТЕКСТИ:

рекламні тексти

тексти для для публікацій instagram та facebook

тексти для сайту

тексти-описи

тексти-роздуми

створення рекламних об'яв

РЕКЛАМА:

реклама в Instagram, Facebook

реклама в Google (пошукова, контекстно-медійна, реклама на Youtube)



КОМПЛЕКСНІ РОБОТИ:

розробка маркетингової стратерії для бізнесу

стратегія розвитку instagram, facebook акаунту та повне ведення акаунту.

Залишитись питання? Все можна обговорити! Я готова до максимально детального обговорення перед початком роботи. Для мене важливо, щоб ми зрозуміли один одного і були задоволені результатом.

Працюю без вихідних: з 8:00 - 21:00

Telegram - https://t.me/nataliia_arch

Viber - +380 50 711 2268

Instagram - nataliiaarch

Почта - [email protected]